ABD Genelkurmay Başkanı Milley: IŞİD-K'ye karşı Taliban ile iş birliği mümkün

Austin, insanların havalimanına taşınmasında Taliban'la yürütülen koordinasyona ilişkin sorulan bir soruya, "Taliban ile oldukça dar bir düzlemde çalışıyorduk. O da sadece mümkün olduğu kadar çok insanı ülke dışına çıkarmak içindi" yanıtını verdi.

Miley de "Savaşta görevlerinizi yerine getirir ve birliklere yönelik risklerini azaltmak için gerekenleri yaparsınız" dedi.

Austin ise gelecekte Taliban'la iş birliği yapılıp yapılmayacağına dair bir soruya, "herhangi bir tahminde bulunmak istemeyeceği" yanıtını verdi ancak IŞİD-K'ya karşı ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.

IŞİD-K'nın geçen Kabil Havalimanı'nda düzenlediği saldırılarda 13 ABD askeri personeli dahil 170 kişi hayatını kaybetmişti.

Afganistan'daki diğer cihatçı gruplar arasında en radikal ve en şiddetli örgüt olan IŞİD-K, Taliban'ı "cihadı ve savaş alanını terk etmekle" suçluyor.

Tahliye sürecinde ise 123 binden fazla kişi Afganistan'ı terk etti. Ülkede hala 100 ila 200 arasında ABD vatandaşının olduğu tahmin ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, kalan ABD vatandaşları ile birlikte ABD ile çalışmış kişileri Afganistan dışına çıkarmak için "tüm olası seçeneklerin" araştırıldığını söyledi.

Lyse Doucet - BBC Diploması Muhabiri

Afganistan'ın komşuları Taliban'a, gücünü ve iktidarını paylaşması adına sihirli bir kelime olan "kucaklayıcı" kelimesini kullanıyor.

Ama buna salt politik terimlerle bakmalı. Taliban beklediklerinden çok daha hızlı bir şekilde iktidara geldi. Ve şimdi en önemli hedefleri olan İslami bir sistemi kurmak için karşı konulmaz yetkileri olduğunu düşünüyor.

Ortaya çıkan bu yeni İslam emirliğinde kadınlar erkeklere göre ikincil roller oynayacak.

Bu durum iki yıl öncesinde Taliban'ın Afgan hükümeti ve sivil toplum temsilcileriyle tartışmaya başladığında duyduklarımızdan çok daha farklı. Taliban o vakit, kadınların cumhurbaşkanı veya başbakan görevleri dışında hükümetlerinde herhangi bir rolü olabileceğini söylemişti. Kadınlar bakan veya yönetici olabilecekti.