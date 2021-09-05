ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Afganistan'da iç savaş, El Kaide ve IŞİD'e yarar

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Afganistan'da iç savaş tehlikesinin arttığını ve bu durumun, El Kaide'yle IŞİD gibi terör örgütlerine yarayabileceğini söyledi.

Fox News'e cumartesi yaptığı açıklamada "Koşulların iç savaş ihtimalini artırdığını düşünüyorum" diyen Milley, şöyle konuştu:

"Taliban, iktidarını sağlamlaştırıp kontrol sağlayabilecek mi bilmiyorum. Çok büyük bir ihtimalle daha geniş bir iç savaş yaşanacağını düşünüyorum. Bu, El Kaide'nin yeniden bir araya gelmesine; IŞİD ya da diğer sayısız terör örgütünün büyümesine yol açabilir. 12, 24 ve 36 ay içinde bu bölgede terörün yeniden canlandığını görebiliriz. Gelişmeleri takip edeceğiz."

"ABD'ye yönelik bir tehdit ortaya çıkarsa askeri operasyona zorunluyuz"

Genelkurmay Başkanı, Afganistan'da resmi bir varlıkları olmadan ABD'nin güvenliğini sağlamanın ve istihbarat toplamanın zorluğuna dikkat çekti:

"İnsanlarla kurduğumuz bazı istihbarat ağlarını falan yeniden kurmamız gerekecek… ABD'ye yönelik bir tehdit ortaya çıkarsa askeri operasyona zorunluyuz."

ABD Başkanı Joe Biden daha önce bölgede kara yerine hava operasyonlarına yöneleceklerini ve insansız hava araçlarıyla terörle mücadelelerini sürdürüleceklerini söylemişti. Milley "Bunu yapmak mümkün" diyerek ​istihbarat, keşif ve gözetlemeyi sürdürmeleri gerektiğini söyledi.