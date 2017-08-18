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Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı, Kuzey Kore ile 'askeri çözümü' dışlamadı

"Seoul'deki 10 milyon kişinin ilk 30 dakikada konvansiyonel silahlardan ölebilir"

18 Ağustos 2017 08:46

General Joseph Dunford, Çin ziyareti sırasında Kuzey Kore ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dunford, Kuzey Kore'ye askeri müdahalenin "korkunç" olacağını, ancak ihtimaller arasında yer aldığını söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford, Kuzey Kore'ye askeri müdahalenin "korkunç" olacağını, ancak ihtimaller arasında yer aldığını söyledi.

Dunford, "ancak diplomatik ve ekonomik baskıların siyasi diyalog yolunu açmakta başarısız olması halinde" bu yönteme başvurulabileceğini kaydetti.

Joseph Dunford'ın Çin ziyaretinin son gününde yaptığı açıklamalar, Beyaz Saray başdanışmanı Steve Bannon'ın Çarşamba günü krizin askeri çözümünün olamayacağına yönelik sözlerine yanıt olarak değerlendirildi.

Bannon The American Prospect dergisine verdiği röportajda, "Seoul'deki 10 milyon kişinin ilk 30 dakikada konvansiyonel silahlardan öleceği denklemi çözülmediği müddetçe neyden söz ettiğinizi bilmiyorum, burada askeri çözüm söz konusu değil" dedi.

Dunford, askeri çözümün "korkunç" olacağına katıldığını söyledi ancak "Asıl hayal dışı olan (Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un) ABD ve bölgenin geri kalanını tehdit etmeye devam edecek nükleer başlıklı balistik füzeler geliştirmesine izin vermek" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı, sözlerine, "Başkan Trump bize 'güvenilir, uygulanabilir askeri seçenekler geliştirme' talimatı verdi, biz de tam olarak bunu yapıyoruz" dedi.

Dunford, Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada Güney Kore ile yürüttükleri askeri tatbikatlardan vazgeçmeyeceklerini de açıkladı. Bu tatbikatlar Çin ve Kuzey Kore'yi kızdırmıştı.

Washington ve Pyongyang arasındaki gerilim, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerindeki ilerlemeyle birlikte arttı.

Kuzey Kore yönetimi en son ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki adası Guam açıklarını hedef alacak yeni roket denemeleri yapacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine Donald Trump, ABD ordusunun Kuzey Kore'ye "atışa hazır" olduğunu söylemişti.

Ancak bu açıklamaların yapıldığı geçen haftadan beri iki ülke liderleri arasındaki retorik yumuşadı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Guam açıklarını hedef alacak yeni roket denemelerini askıya aldı, Trump da bu kararı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

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