ABD gemisiden İran gemisine uyarı ateşi

ABD donanmasına ait bir gemi, Arap Körfezi'nin kuzeyinde bir İran gemisine uyarı ateşi açtı. İran gemisinin, ABD'ye ait gemiye yaklaşık 150 metre yaklaştığı için ateş açıldığı belirtildi.

Reuter'in haberine göre, ABD'li bir yetkili, İran'a ait teknenin ABD donanmasına 150 metre kadar yaklaştığını ve akabinde uyarı atışı yapıldığını aktardı. Yetkili, ABD donanması tarafından yapılan uyarıların İran teknesi tarafından görmezden gelindiğini iddia etti.

İsmi açıklanmayan yetkilinin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İran Devrim Muhafızlarına bağlı tekne son sürat ilerliyor. Herhangi bir sinyale cevap vermedi.... Uyarı ateşi açmaktan başka seçimimiz yoktu"

İki ABDli savunma yetkilisine göre, olay anında uluslararası sularda rutin görevde olan ABD Deniz Kuvvetlerine ait başka gemiler de bulunuyordu. Savunma Bakanlığı yetkililerinden biri uyarı ateşlerinin çarpışma ihtimalini önlemek için yapıldığını belirtti.

İran Sahil Güvenlik botu, ABDli yetkililere göre provakatif eylemlerini durdurdu, fakat birkaç saat bölgede kaldı.