-ABD GEMİLERİ ALARMDA TOKYO (A.A) - 14.03.2011 - ABD, yüzyılın en büyük depremlerinden birinde zarar gören Fukuşima nükleer santralinde düşük seviyede radyasyon tespit edilmesinin ardından bölgedeki gemilerini tedricen geri çekti. 160 kilometre açıkta demirlemiş uçak gemisi Ronald Reagan radyasyon tespit etti. Ancak 7. Filo'dan yapılan açıklamada, radyasyon seviyesinin geçen ay ölçülenle aşağı yukarı aynı oranda olduğu, ancak durumun çok yakından izlenmesi gerektiği bildirildi. Açıklamada, radyasyonun nükleer santralden salınan buhar ve duman bulutundan kaynaklandığı belirtildi. Cuma günkü deprem ve tsunamiden bu yana santralde iki patlama meydana gelmişti. Depreme en yakın ana ada Honşu'nun Miyagi bölgesi Sendai kentindeki hastanede hastalar üç gündür aç susuz durumda bekliyor. Sendai yakınındaki Takajo kentinde bulunan Senen hastanesini deprem kısmen yıktı. İlaç bölümleri ve mutfaklar, çöken birinci kattaydı. Bir akaryakıt kurumu yaşlılara ve hastalara günde iki kase pirinçle bir şişe su verebildi. Bu arada Japon hükümeti, Fukuşima nükleer santralinin 3 numaralı biriminde meydana gelen patlamada biri ağır 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralananlardan dördünün askeri personelden, diğerlerinin ise santralde çalışan işçiler olduğu bildirildi. -MERKEZ BANKASINDAN 15 TRİLYON YEN'LİK DESTEK Japonya Merkez Bankası, deprem ve tsunaminin ardından finansal piyasaları istikrara kavuşturmak için bankacılık sistemine 15 trilyon yen (183 milyar dolar) likidite sağlayacak. Bu miktar, Japonya Merkez Bankasının tek operasyonda sağlayacağı en fazla likidite oldu. Japonya Merkez Bankasının bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından para politikasını gevşetmek için yeni adımlar atılmasına karar verildi. Bankanın açıklamasında, ''Finansal piyasalardaki istikrarı sağlamak için likidite sağlanması da dahil her olası önlemi alacağız. Depremin verdiği zarar coğrafi olarak yayılıyor ve muhtemelen üretim düşecek'' denildi. Merkez Bankası, önümüzdeki iki günde de 6,8 trilyon yen (73 milyar dolar) daha likidite sağlayabileceğini bildirdi. Yönetim kurulu üyeleri, yüzde 0 ile yüzde 0,1 aralığında olan faiz oranlarının sabit tutulmasına da karar verdi. Banka, küresel ekonomik krizin etkilerinden kurtulmak için faiz oranlarını son yıllarda rekor seviyede düşük tutuyor. Banka, varlık alım programının büyüklüğünü ise 5 trilyon yen (60,8 milyar dolar) artırarak 40 trilyon yene (486,4 milyar dolar) çıkardı. Japonya, deprem ve tsunaminin ardından devasa temizlik operasyonu, potansiyel nükleer tehlike, elektrik kesintileri ve ekonomide bozulmayla boğuşuyor. Merkez Bankasının ekonomiye likidite sağlaması ve yeniden yapılanmanın tahmini maliyeti nedeniyle ülkenin bütçe açığının büyüyeceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Japonya'nın ''Aa2'' olan kredi notunun görünümünü ''durağan''dan ''negatif''e indirirken, artan borç yüküne dikkati çekmişti. Standard and Poor's da 27 Ocak'ta hükümetin kamu borcunu azaltmak için tutarlı bir planının olmadığı gerekçesiyle Japonya'nın ''AA'' olan uzun vadeli kredi notunu bir basamak indirerek ''AA-''ya çekmiş, görünümünü ise ''durağan'' olarak belirlemişti. ABD ile birlikte en çok borcu olan sanayileşmiş ülke olan Japonya'da kamu borcu halihazırda gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 200'ü seviyesinde bulunuyor. -FRANSA'DA NÜKLEER ENERJİ TARTIŞMASI BÜYÜYOR Japonya'da Fukuşima nükleer santralinde meydana gelen hidrojen patlaması, Fransa'da nükleer enerji tartışmasının tekrar açılmasına neden oldu. Japonya'daki kaza, enerji santrallerinin inşasına karşı çıkan siyasetçilerin eleştirilerini artırmalarına yol açarken, ''Ekoloji ve Yeşil Hareketi'', gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için yürütülecek kampanyada, bu konuyu ön plana çıkartacağı sözünü verdi. ''Ekoloji ve Yeşil Hareketi''nin, seçimlerde adayı olması beklenen Avrupa Parlamentosu üyesi Eva Joly, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ''nükleer enerji santrali inşası konusu, kampanyamızın en önemli unsuru olacak'' dedi. Fransa'daki Yeşil Parti'nin önemli isimlerinden Daniel Cohn-Bendit, nükleer enerji santrallerinin inşası konusunda ülkede referandum düzenlenmesini istedi. Başbakan Francois Fillon, bu eleştiriler karşısında yaptığı açıklamada, ülkedeki nükleer enerji santrallerin güvenli olduğunu ve bu alandaki yatırımların durdurulmayacağını bildirdi. Fransa, nükleer enerji santrali üretiminde dünyada ikinci sırada yar alıyor. 58 nükleer enerji santralinin bulunduğu Fransa, toplam enerji ihtiyacını yüzde 80'ini bu santrallerden karşılıyor.