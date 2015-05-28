ABD Gelirler İdaresi'ne siber saldırı

ABD Gelirler İdaresi (IRS), 100 bini aşkın vergi mükellefine ait kişisel bilgilerin siber hırsızlar tarafından çalındığını açıkladı.

IRS'den yapılan açıklamaya göre, yıllık vergi iadesini "Get Transkript" adlı online uygulamayla gerçekleştiren 104 bin Amerikalının isim, doğum tarihi, adres ve sosyal güvenlik numarası gibi önemli bilgileri çalındı.

AA’nın haberine göre, IRS Müdürü John Koskinen, konuya ilişkin basın toplantısında, yaklaşık 200 bin Amerikalının söz konusu uygulamayı kullandığını ve hırsızların bunların yarısından çoğunun kişisel bilgilerine ulaşmayı başardıklarını bildirdi.

"Profesyonel hırsızların" ele geçirdikleri bilgileri, banka hesapları ve kredi kartları gibi finansal başvurular için kullanabileceği uyarısında bulunan Koskinen, IRS'in bilgileri çalınan vergi mükelleflerini posta yoluyla bilgilendireceğini ifade etti.

Koskinen, ayrıca IRS'in söz konusu siber saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını ve "Get Transkript" uygulamasının geçici olarak hizmete kapatıldığını belirtti.

Öte yandan, IRS'in ana bilgisayar sistemi ve veri bankasının saldırıdan etkilenmediğini kaydeden Koskinen, buna karşın kurumun güvenlik tedbirlerinin sağlamlaştıracağını sözlerine ekledi.

Bu arada, ABD Kongresi, IRS'in başkent Washington'daki merkezine bir mektup göndererek, hırsızların, mükelleflerin kişisel bilgilerine nasıl ulaştığı konusunda ayrıntılı açıklama istedi.