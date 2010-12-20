-ABD, GBAGBO'YA DEVLET BAŞKANLIĞINI BIRAKMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU WASHİNGTON (A.A) - 20.12.2010 - Beyaz Saray, Fildişi Kıyısı'nda devlet başkanlığı seçimini kazandığını iddia eden Laurent Gbagbo'nun devlet başkanlığını bırakması çağrısında bulundu ve Gbagbo ile ailesine yaptırım uygulamaya hazır olduğunu bildirdi. Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, ABD'nin gözünde Alassane Ouattara'nın 28 Kasımdaki seçimin yasal galibi olduğunu belirterek, ''Devlet Başkanı Ouattara yasal olarak seçilmiş devlet başkanıdır'' dedi. Sözcü Gibbs, seçimin ve seçim sonucunun açık ve net olduğunu, Gbagbo'nun gitme zamanının geldiğini söyledi. Gibbs, tek yanlı ve uluslararası alandaki ortaklarıyla işbirliği içinde derhal Gbagbo'ya, ailesine ve kendisiyle ortak hareket edenlere karşı yaptırım uygulamaya hazır olduklarını kaydetti. -BM: BM ASKERLERİ ATEŞ AÇMAYA HAZIR BM'nin barış gücü operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Alain Le Roy, Fildişi Kıyısı'ndaki BM askerlerinin kendilerini savunmak için ateş açmaya hazır olduğunu söyledi. Telefonla Reuters haber ajansına açıklama yapan Roy, sivillerin korunması dahil, Fildişi'nde görevlerinin gereklerini yerine getirebilmek için barış gücü askerlerinin ateş açma hakkının bulunduğunu ifade etti. Roy, Fildişi Kıyısı'nda BM barış gücü askerlerine daha önce bazı saldırılar olduğuna dikkat çekerek, saldırılara karşılık verdiklerini kaydetti.