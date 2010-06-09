T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: Gazze ablukası sürdürülemez

ABD Başkanı Obama, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği ablukanın sürdürülemez olduğunu belirtti.

09 Haziran 2010 03:00

T24 - ABD Başkanı Obama, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği ablukanın sürdürülemez olduğunu belirtirken, Gazze ve Batı Şeria'ya 400 milyon dolarlık yardım yapılacağını açıkladı. Obama ayrıca Mavi Marmara operasyonuyla ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması için İsrail'e çağrıda bulundu.





Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelen ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin Filistinliler için 400 milyon dolarlık sivil yardım paketi hazırladıklarını dile getirdi. Obama Gazze Şeridi'ndeki durumun ise sürdürülemez olduğuna dikkat çekti.


Başkan, paranın doğrudan konut ve okul inşaatına harcanacağını söyledi ve bir türlü sonuca ulaşamayan Ortadoğu barış sürecinde bu yıl önemli bir ilerlemenin kaydedileceğinin de altını çizdi.  


Obama ayrıca, Filistinlilere uygulanan ablukanın kaldırılması gerektiğini de vurguladı. 


İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Mavi Marmara'ya düzenlediği ve 9 Türk'ün hayatını kaybettiği operasyonla ilgili olarak da konuşan Obama, İsrail'e "tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması" çağrısında da bulundu.















ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24