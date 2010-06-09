ABD: Gazze ablukası sürdürülemez

T24 -

Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelen ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin Filistinliler için 400 milyon dolarlık sivil yardım paketi hazırladıklarını dile getirdi. Obama Gazze Şeridi'ndeki durumun ise sürdürülemez olduğuna dikkat çekti.Başkan, paranın doğrudan konut ve okul inşaatına harcanacağını söyledi ve bir türlü sonuca ulaşamayan Ortadoğu barış sürecinde bu yıl önemli bir ilerlemenin kaydedileceğinin de altını çizdi.Obama ayrıca, Filistinlilere uygulanan ablukanın kaldırılması gerektiğini de vurguladı.İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Mavi Marmara'ya düzenlediği ve 9 Türk'ün hayatını kaybettiği operasyonla ilgili olarak da konuşan Obama, İsrail'e "tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması" çağrısında da bulundu.