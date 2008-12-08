ABD gazeteleri iflasın eşiğinde

Amerikan'ın en saygın gazeteleri arasında yer alan Chicago Tribune ile Los Angeles Times iflasın eşiğine geldi. Tribune Şirketler Grubu içinde yer alan Chicago Tribune ile Los Angeles Times düştükleri borç batağından kurtulamıyor.



Önce mortgage ardından finans ve otomobil sektörü krize sürüklenirken Amerikan medyası da bu ekonomik buhrandan nasibini almaya başladı. Amerika ve dünya genelinde büyük bir saygınlığa sahip olan Chicago Tribune ile Los Angeles Times'ın iflas etmeleri durumunda sıra kime gelecek korkusu Amerikan medya dünyasında iyiden iyiye korkuya neden oldu.



Tribune Company bünyesinde 23 televizyon kanalı ile 12 gazete bulunuyor. Chicago Tribune günlük 542 bin, Los Angeles Times ise 739 bin tiraja sahip.



Tribune Campany grubu ayakta kalabilmek için geçen yıl emlak milyarderi olan Samuel Zell'den 8 milyar dolar borçlanma karşılığında şirketinden yönetim kontrolünü taahhüt etmişti. Son bir yıldır bir milyar dolar borç faizi ödeyen Tribune, elindeki tüm nakdi tüketmiş durumda.



Finans dünyasındaki krizin giderek derinleşmesi, Tribune için de büyük çıkmaz oldu. Tribune Şirketler grubu hem borçlarının artması hem de faizlerin yükselmesi nedeniyle bugün geri ödeme yapamaz hale geldi.



Şirket tarafından henüz detaylı olarak iflasın boyutu kamuoyuna açıklanmazken, nasıl tedbirler alacağı da merak konusu. Tribune Şirketler grubunun finans sektöründe olduğu gibi işçi çıkarmaya yöntemi ya da borçlanarak yayın hayatını sürdürmesi çok olası görünmüyor.



Geçtiğimiz ay Şirket tarafından yapılan açıklamada borç toplamının faizleri ile birlikte 11 milyar 800 milyon dolara ulaştığı dile getirilmişti. Geçen yıl 9 milyar 400 milyon dolar borcu olan Tribune, bir yıl içinde borcuna 2 milyar dolar daha eklemiş durumda. Gazete reklam gelirlerinin de bu yılın üçüncü çeyreğinde 121 milyon 600 bin dolar gerilediğine işaret eden Tribune Şirketler grubu, bu yıl içinde hem gazete fiyatlarını düşürdüklerini hem de işçi çıkardıklarını ancak bunların da borç krizinden kurtulmaya yetmediğini söyledi.



Tribune borç batağından çıkabilmek için, sahibi olduğu Chicago Cubs beysbol takımı ile stadı ve kabloda yayın yapan spor kanallarını satmaya uğraşıyor. Tribune bu satışlardan bir milyar doların üzerinde nakit beklerken son bir yıldır hayata geçirilemeyen bu planın kısa zamanda işlerlik kazanması muhtemel. Zira Tribune'nin sahibi olan Mark Cuban, satışa çıkardığı takım, stadyum ve spor kanalları için verilen teklifleri değerlendirmemesi durumunda bunun federal müfettişler tarafından uygulanacağı tahmin ediliyor.



New York Times'ın haberine göre, Tribune için daha önce teklif veren kimi firmalar bu şirketin içinde bulunduğu borç batağı nedeniyle pazarlıklarını daha da aşağılara çekmeye çalıştığını yazdı. Tribune Şirketleri'nin iflas edeceği Amerikan basınına göre kesin ancak bunun nasıl fazla zarara uğramadan yapılacağı tartışma konusu.