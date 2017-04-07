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BBC Türkçe

ABD füzeleri Suriye'yi vurdu

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye saatiyle 04:40'ta Akdeniz'in doğusundaki ABD savaş gemilerinden fırlatılan 59 Tomahawk füzesiyle Suriye'nin vurulduğunu duyurdu.

07 Nisan 2017 10:51

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye saatiyle 04:40'ta Akdeniz'in doğusundaki ABD savaş gemilerinden fırlatılan 59 Tomahawk füzesiyle Suriye'nin vurulduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump füze saldırısının, Salı günü Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında sinir gazı kullanıldığı öne sürülen saldırıya karşılık yapıldığını açıkladı.

"Suriye'nin yasaklı olan kimyasal silahları kullandığı, kimyasal silah sözleşmesi altındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği ve BM Güvenlik Konseyi'nin çağrılarını yok saydığı şüphe götürmez" dedi.

Füzelerin saldırının meydana geldiği İdlib kentinin güneyindeki El Şayrat hava üssüne isabet ettiği belirtiliyor.

Trump konuşmasında Salı günkü hava saldırısının rejimin elindeki El Şayrat hava üssünden havalanan uçaklarca düzenlendiğini öne sürdü.

Pentagon sözcüsü Jeff Davis, "İlk göstergeler Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanma kapasitesini azaltacak şekilde saldırının El Şayrat hava üssündeki pek çok hava aracını, destek altyapı sistemini ve ekipmanını tahrip ya da yok ettiğini gösteriyor" dedi.

Saldırının amacı "Rejimin tekrar kimyasal silahları kullanmasını engellemek" olarak açıklandı.

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