ABD, füze testinin ardından Kuzey Kore'nin masaya oturmasını istiyor

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ABD, Pyongyang'ın uzaya orta menzilli bir balistik füze gönderdiğinden şüphelenilmesinin ardından Kuzey Kore'ye ön koşul olmaksızın nükleer ve füze programları konusunda masaya oturulması için talepte bulundu.

Üst düzey bir Biden yönetimi yetkilisi, "Bazı ciddi müzakereler yapılmasının çok uygun ve doğru olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Joe Biden yönetiminde ABD birçok kez Kuzey Kore ile masaya oturma teklifinde bulundu ancak olumlu cevap alamadı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, eski ABD lideri Donald Trump ile üç kez görüşmüş, ancak Washington Pyongyang'ın yaptırımların kaldırılması talebini kabul etmemişti.

The Guardian'ın aktardığına göre Biden yönetimi yetkilisi, son zamanlarda testleri yoğunlaştıran Kuzey Kore'nin giderek daha "istikrar bozucu bir çizgiye yöneldiğini" söyledi ve füze denemelerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade etti.

ABD yönetimi yetkilisi, açıklamayı Kuzey Kore 2017'den bu yana en büyük füze testini gerçekleştirdikten sonra yaptı. Yetkili, Pyongyang'ın nükleer testlere kendileri getirdiği moratoryuma son verebileceğinden endişeli olduklarını dile getirdi. Japonya ve Güney Kore ordularına göre pazar günü ateşlenen roket 2 bin kilometre yüksekliğe ulaştı.