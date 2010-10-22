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Dünya

'ABD füze kalkanına karşılık soykırım kartını oynayabilir'

Hürriyet Daily News gazetesi, ABD'nin Türkiye'nin füze savunma sistemine itiraz etmesi durumunda sözde "Ermeni soykırımı" kozunu oynamaya hazırlandığını bildirdi.

22 Ekim 2010 03:00

T24 - Hürriyet Daily News (HDN) gazetesi, ABD'nin Türkiye'nin füze savunma sistemine itiraz etmesi durumunda sözde "Ermeni soykırımı" kozunu oynamaya hazırlandığını bildirdi.

Gazetenin edindiği bilgiye göre, ABD'li yetkililer, Türkiye ile yürütülen görüşmelerde Ankara'nın İran konusuna yaklaşımı, İsrail ile ilişkilerindeki sorunlar ve NATO füze savunma sistemindeki tutumunun Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğini belirleyeceğini bildirdi.

Barçın Yinanç imzalı haberde, ABD'nin Türk tarafına ayrıca bu konuların Türkiye'nin ileride kendisini nasıl konumlandırmak istediği açısından bir test niteliğinde olduğunu ilettiği ifade edildi.

HDN, Washington'ın eğer bu üç meselede ilerleme kaydedilmemesi durumunda yılsonuna kadar sözde "Ermeni soykırımını" tanıyan bir kararın Kongre'den geçmesinin sürpriz olmayacağı mesajını diplomatik yollardan Ankara'ya bildirdiğini de yazdı.

NATO, Türkiye'den Avrupa’ya yerleştirmeyi planladığı antibalistik füze kalkanına evsahipliği yapmasını istiyor. 19-20 Kasım’da Lizbon’da yapılacak NATO zirvesinde karara bağlanacak “füze kalkanı” projesi dahilinde önce denize SM-3 füze önleyici füzeler, daha sonra Patriot PAC 3 sistemi konuşlandırılması öngörülüyor. Zirvede anlaşma sağlanması halinde, füzeler Karadeniz, Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’ya yerleştirilecek.

Türkiye’nin ise iki noktada çekincesi bulunuyor. Birincisi, Ankara projenin Türkiye’yle sınırlı kalmamasını ve tüm NATO topraklarına yayılmasını istiyor. İkinci olarak ise Türkiye, NATO belgelerinde İran ve Suriye’nin tehdit olarak geçmesini istemiyor.

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