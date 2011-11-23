-ABD füze kalkanı projesinde değişikliği reddetti WASHINGTON (A.A) - 23.11.2011 - ABD, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in açık uyarısındandan sonra, Avrupa'ya NATO füze kalkanı yerleştirilmesinde her türlü değişikliği reddetti ve bu sistemin Rusya'yı hedeflediğini yalanladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Kurulu sözcüsü Tommy Vietor, ''Müttefiklerimize karşı İran'dan gelen ve giderek daha büyüyen tehdide yanıt olarak caydırıcılığı hedefleyen Avrupa'da anti-füze savunma projemiz konusunda, ABD, Rusya ile her zaman açık ve şeffaf bir yol izledi. Birçok iletişim kanalından, Rus yetkililere, Avrupa'ya konuşlandırılması öngörülen anti-füze sistemlerinin Rusya'nın stratejik caydırıcılığını tehdit etmediğini ve tehdit edemeyeceğini ifade ettik'' dedi. Anti-füze savunma sistemi konusunda Rusya ile işbirliğinin ABD'nin, Avrupa'daki müttefiklerinin ve Rusya'nın güvenliğini iyileştirebileceğine inanmayı sürdürdüklerini ve olası işbirliğinin parametrelerini belirlemek için Rusya ile çalışmaya devam edeceklerini belirten Vietor, ''Buna karşın, bu işbirliği çerçevesinde füze konuşlandırma projelerimizde hiçbir şekilde değişiklik ve sınırlama yapmayacağız'' diye konuştu.