ABD, Fransa ve Rusya, Cenevre'de Dağlık Karabağ'ı görüşecek

T24 Dış Haberler

ABD, Fransa ve Rusya, Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarını durdurmak için girişimlerini hızlandırıyor. Ülkelerin temsilcileri durumu görüşmek için bugün Cenevre'de bir araya gelecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Çatışmaların şart koşulmadan durdurulmasının ve müzakerelere başlanmasının herkesin çıkarına olduğunun anlaşılmasını istiyoruz" dedi.

Le Drian, bugün yapılacak toplantıya Azerbaycan veya Ermenistan'dan temsilcilerin katılıp katılmayacağıyla ilgili bir detay sunmadı. Ancak Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, perşembe günü Cenevre'de olacağını bildirmişti.