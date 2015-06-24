'ABD Fransa Cumhurbaşkanlarını dinledi'



Wikileaks'in yayınladığı belgelere göre, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) halen görev başındaki François Hollande'ın yanı sıra Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy'i dinledi.

Chirac 1995 – 2007, Sarkozy 2007 – 2012 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapmıştı. Hollande, 2012 yılında bu göreve gelmişti. NSA'in Fransız cumhurbaşkanlarının yanı sıra hükümetin üst düzey görevlilerini de dinlediği belirtiliyor.

Hollande'ın bugün toplanacak savunma konseyinde iddiaları ele alacağı, atılacak muhtemel adımları görüşeceği bildirildi.

ABD: 'Ulusal güvenlik sözkonusuysa dinleriz'

ABD Milli Güvenlik Kurulu (NSC) sözcüsü Ned Price, "İstihbarata ilişkin suçlamalar hakkkında yorum yapmıyoruz" dedi. "Ulusal güvenlik çıkarları söz konusu olmadığı sürece yurtdışında dinleme yapılmadığına" dikkat çeken Price, söz konusu kuralın sıradan vatandaşlar açısından olduğu kadar siyasi liderler için de geçerli olduğunu söyledi.

Wikileaks kurucusu Julian Assange, açıklamasında, "Fransa halkının, kendi seçtikleri hükümetlerinin sözde müttefiki tarafından dinlendiğini bilmeye ihtiyacı var" ifadesini kullandı. Assange, yakında yeni ifşaatlarda bulunacaklarını bildirdi.

NSA'in Merkel'in cep telefonunu dinlediği iddiası 2013'ün ekim ayında kamuoyuna yansımış, Merkel, "Dostlar arasında casusluk olmaz" diyerek tepkisini dile getirmişti.