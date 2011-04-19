-ABD, FİZİBİLİTE YAPILMASINA KARŞI ÇIKMIŞ ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - ABD'nin, İtalya'nın enerji şirketi Eni'nin İran'ın Güney Pars doğalgaz sahasından Türkiye'ye boru hattı inşası için fizibilite çalışması yapmasına karşı çıktığı ortaya çıktı. Wikileaks belgelerine göre, dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Ekonomi, Enerji ve Tarım Müsteşarı Reuben Jeffery, Eni'nin İran'daki faaliyetleri ve Rusya'nın Gazprom şirketiyle artan ilişkileri konusunda ABD yönetiminin görüşlerine ilişkin bilgi edinmek için Washington'a gelen Eni Üst Yöneticisi (CEO) Paolo Scaroni ile 6 Mayıs 2008'de bir araya geldi. Jeffery, Scaroni'nin ''Eni'nin İran'ın Güney Pars doğalgaz sahasından Türkiye'ye boru hattı inşası için fizibilite çalışması yapması konusunda ABD hükümetinin tepkisinin ne olacağına'' yönelik, ''bu tür bir projenin İran'ı nükleer programı konusunda masaya getirilmesi için uluslararası çabalara zarar verebileceğini'' vurgulayarak karşı çıktı. Görüşmede, Eni'nin 50 yılı aşkın bir süredir İran'da faaliyet gösterdiğini, Eni'nin İran'dan çıkmayı düşünmediğini, buna karşın yeni yatırım planlamadığını ifade eden Scaroni, ancak Avrupa'ya doğalgaz getirmek için İran'ın Güney Pars doğalgaz sahasından Türkiye'ye boru hattı inşa etmek için fizibilite çalışması yapmayı düşündüğünü dile getirdi. Avrupa'nın ''iki arada bir derece kaldığını'' ve İran'ın doğalgaz tedarikinde, Rusya karşısındaki tek alternatif olduğunu belirten Scaroni, İran Ulusal Petrol Şirketi'nin boru hattı fikrini Roma'da Eni'ye önerdiğini kaydetti. Belgelere göre, Jeffery, Avrupa'nın Rus doğalgazına bağımlılığının artmasına ilişkin kaygıları ifade etti. Scaroni, Avrupa'nın büyüyen talebini karşılamak için Rusya'ya ihtiyaç olduğunu ve Eni-Gazprom Güney Akım boru hattının diğer projeleri yok etmeyeceğini, çünkü hepsi için yeterli talep bulunduğunu söyledi. Jeffery'nin diğer doğalgaz boru hatlarına ilişkin sorusuna karşılık Scaroni, Eni'nin Nabucco doğalgaz projesini desteklemediğini, çünkü bu proje için yeterli doğalgaz arzı bulunmadığı yanıtını verdi.