ABD firmasından Wikileaks itirafı

T24- Wikileaks'e gelen bağışlara aracılık eden PayPal, yayımladığı belgelerle dünyada deprem etkisi yaratan sitenin hesabını, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın müdahalesi sonucu bloke ettiğini itiraf etti.

PayPal'ın Başkan Yardımcısı Osama Bedier, hükümet yetkililerinin, Wikileaks'in kanun dışı faaliyetler gerçekleştirdiğini belirtmesi üzerine, bu sitenin hesabının dondurulmasına karar verdiklerini söyledi. PayPal böylece ABD hükümetinin baskısı sonucu Wikileaks aleyhinde karar aldığını açıklayan ilk büyük şirket oldu.