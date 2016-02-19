ABD, Finlandiya’da zırhlı araçlarla tatbikat yapacak

ABD ordusuna ait zırhlı araçlar, Finlandiya'da ilk kez bir tatbikata katılacak. Finlandiya Savunma Bakanı Jussi Niinistö'nun dün parlamentoda teyit ettiği tatbikat, ilkbahar sonunda düzenlenecek.

Sputnik’in haberine göre, ABD'nin inisiyatifiyle yapılacak tatbikata yaklaşık 20 Stryker tipi zırhlı askeri araç katılacak.

Öte yandan 9-20 Mayıs tarihlerinde ABD'ye ait sekiz F-15 savaş uçağı, Finlandiya Hava Kuvvetleri ile birlikte Rissala hava üssünde 'Cross Border Training' manevraları çerçevesinde bir eğitime katılacak. Eğitime Norveç ve İsveç'in de katılması bekleniyor.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, Yle televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD zırhlı araçlarıyla diğer ülkeleri tehdit etmeye çalışmadıklarını ifade etti. Helsinki yönetiminin sadece ülkenin güvenliğiyle ilgilendiğini kaydeden Soini, bu tatbikatla Rusya'ya mesaj göndermediklerini vurguladı.