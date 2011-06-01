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Dünya

ABD FİLO KONUSUNDA KAYGILI WASHINGTON (A.A)

01 Haziran 2011 10:17

-ABD FİLO KONUSUNDA KAYGILI WASHINGTON (A.A) - 01.06.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Gazze'ye ikinci yardım filosunun gönderilmesi planlarına dair kaygılarını Türk hükümetiyle paylaştıklarını söyledi. Toner, günlük basın brifinginde konuyla ilgili bir soru üzerine, "Türk hükümetiyle görüşüyoruz, istişare halindeyiz. Kaygılarımızı paylaştık" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, "demokratik hükümetlerin, vatandaşlarının Gazze'ye yeni bir filo göndermesini engelleyemeyeceği ve sivil toplum kuruluşları üzerinde tam kontrollerinin olmadığı" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Toner, "Bu pek tabii doğru olabilir. Biliyorsunuz, bunlar bağımsız şekilde işleyen sivil toplum kuruluşları, ancak kaygımız şu; insanların hayatlarının riske atıldığı yeni bir durumu görmek istemiyoruz" diye konuştu.

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