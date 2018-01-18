T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD, Filistinlilere verdiği 65 milyon dolarlık yardımı geri çekiyor

İki hafta önce Trump, ABD'nin verdiği yardımdan ötürü kimseden takdir ya da saygı görmediğini söylemişti

18 Ocak 2018 02:47

Amerikalı yetkililer, Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden Filistinlilere giden 125 milyon dolarlık yardımın yarısından daha fazlasının geri çekildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre 60 milyon dolarlık yardım verilecekken 65 milyon dolarlık yardım geri çekilecek.

Bir BM yetkilisi zor durumda bulunan yüz binlerce Filistinlinin bu karardan çok olumsuz etkileneceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Filistinlilerin İsrail ile barış çabalarını reddetmesi takdirinde yaptığı yardımı keseceğini söylemişti.

En son olarak Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da barış kurma çabalarını 'yüzyılın tokadı' olarak tanımlamıştı.

Filistinli liderlerin düzenlediği bir toplantıda konuşan Abbas, bundan sonra ABD'den gelecek hiçbir barış planını kabul etmeyeceklerini tekrarladı.

Geçen yıl 370 milyon dolar verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanımış ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.

ABD, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Kuruluşu'na (UNRWA) ait fonun yüzde 30'unu sağlıyor. Geçen yıl bu fona 370 milyon dolar vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, bu kararın 'kimseyi cezalandırmak amacıyla alınmadığını' ifade etti.

İki hafta önce Trump, ABD'nin verdiği yardımdan ötürü kimseden takdir ya da saygı görmediğini söylemişti.

 

ETİKETLER

filistinhaberaçıklamaabdyardım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24