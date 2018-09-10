ABD, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington ofisini kapatıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Yönetim, Kongrenin kaygıları bağlamında şu anda Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini kapatma kararı aldı" açıklamasını yaptı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Erekat, 1994 yılından bu yana ABD'de faaliyet gösteren ofisin kapatılması planını "tehlikeli bir tırmanış" olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanımış, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımıştı. Filistinli liderler de, uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayet etmişti.