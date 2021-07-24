ABD Federal Havacılık Dairesi'ne göre uzaya giden milyarderler henüz "astronot" değil

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) geçen haftalarda uzaya giden milyarderler Jeff Bezos ve Sir Richard Branson’ın henüz “astronot” olmadığını açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre, FAA uzaya giden milyarderlere “astronot” denilebilmesi için bir uçuş mürettebatının parçası olmaları ve uzay uçuş güvenliğine katkıda bulunmaları gerekiyor.

FAA’ya göre ticari astronot olabilmek için uzaya giden kişilerin Dünya yüzeyinden 80 kilometre yukarı çıkması gerekiyor. Bezos ve Branson bu kriteri yerine getirdi.

Ancak gerekli diğer maddelerde “Uçuş sırasında kamu güvenliği için önemli adımlar göstermesi ya da insanın uzay uçuş güvenliğine katkıda bulunması gerekiyor” ifadeleri yer aldı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in geliştirdiği roket ile uzaya fırlatılmıştı. Bezos, 11 dakika süren bir uzay yolculuğu gerçekleştirmişti.

İngiliz milyarder işadamı Richard Branson da ondan 9 gün önce, Virgin Galactic uzay uçağı ile benzer bir uçuş gerçekleştirdi.