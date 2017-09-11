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Dünya

ABD Federal Hapishane Bürosu'nun 'Reza Zarrab'ın salıverildiği' bilgisini avukatı yalanladı

CHP'nin ABD Temsilcisi de, savcılığın Zarrab'ın bırakılmadığını söylediğini duyurdu

11 Eylül 2017 02:35

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Mart 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab’ın, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a gıyabında tutuklama kararı verilmesiyle eşzamanlı olarak dün (9 Eylül) salıverildiği yolundaki resmi kayıt heyecan yarattı. ABD Federal Hapishane Bürosu’nun (BOP) internet sitesinde, '09135-104' kayıt numaralı 33 yaşındaki Zarrab'ın dün salıverildiği belirtilirken, avukatı bu kaydı yalanladı. 

Twitter’da Zarrab’ın avukatıyla görüştüğünü ifade eden Daily Sabah’ın Washington muhabiri Ragıp Soylu yaşananların teknik bir hatadan kaynaklandığını söyledi. “Avukatı, Reza Zarrab'ın serbest kaldığına dair ABD federal hapishane sistemine ait kaydı reddediyor. ‘Teknik hata, Reza hala içeride’ diyor” ifadelerini kullanan Soylu, hafta sonu mahkemelerin kapalı olduğunu belirterek mahkeme sisteminde de Zarrab’ın serbest kaldığına dair bir karar gözükmediğini aktardı.

CHP Temsilcisi: Savcılık doğrulamadı
 

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan da, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Güney New York Savcılığı Sözcüsü'nden aldığım bilgiye göre Zarrab'ın serbest bırakıldığı doğru değil” ifadelerini kullandı. Özcan, Zarrab’ın pazartesi günü New York’ta duruşması olduğunu hatırlattı.

 

Çağlayan'a gıyabında tutuklama kararı

 

Mart 2016’da ABD’nin Miami kentinde gözaltına alınan Zarrab’a yönelik olarak ABD'yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamaları yöneltilmişti. New York Bölge Savcılığı’nın geçen hafta kamuoyuna sunduğu Zarrab davasının ek iddianamesinde, 17-25 Aralık operasyonlarının ardından görevinden istifa eden eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da sanık sıfatıyla davaya dahil edilmiş ve hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray’a çıkmasının ardından görevden alınan Preet Bharara’nın yerine göreve getirilen Savcı Joon H. Kim tarafından hazırlanan iddianamede "Abi" kod adıyla da anılan Çağlayan için "Nakit ve mücevherat şeklinde on milyonlarca dolar rüşvet aldı" iddiasına yer verilmişti.

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