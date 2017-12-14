ABD, FBI görevlisinin Türk makamlarınca çağrıldığını doğruladı

Nafiz Albayrak / New York, 14 Aralık (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın sanık olarak yargılandığı davada ifade veren eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz’ın öne sürdüğü iddialara ilişkin Türkiye’deki bir FBI görevlisinin Türk makamlarınca çağrıldığını doğruladı.

Nauert, başkent Washington’da düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin ‘Bir FBI yetkilisinin bu iddialarla ilgili soruları yanıtlamak üzere Türk polis merkezine çağrıldı. Bununla ilgili herhangi bir fikriniz var mı?’ sorusunu, “Söylediğiniz dava ve ayrıntılarla ilgili sizi Adalet Bakanlığı’na yönlendirmek zorunda kalacağım. Davaya karışmıyoruz. Adalet Bakanlığı bununla ilgileniyor. Ancak, Türkiye’deki büyükelçiliğimizde FBI ataşesi olarak çalışan kişinin Türk makamlarınca çağrıldığını doğrulayabilirim” diyerek yanıtladı.

Türkiye’den kaçarak, edindiği sahte pasaportla yaklaşık 10 ay önce ABD’ye gelen ve 17 Aralık soruşturmasında elde edilen belgeleri FBI ve savcılık makamına teslim eden eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz, FBI’nın kendisine 50 bin, savcılığın da 900 dolar ödediğini söylemiş, \"Oturduğum dairenin kirasını da savcılık ödüyor, evi de onlar tuttu\" demişti.