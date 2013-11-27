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Dünya

ABD FBI ajanı için İran'dan yardım istedi

Beyaz Saray, Amerikan vatandaşı ve emekli FBI ajanı Robert Levinson'ın İran'ın Kiş Adası'na 9 Mart 2007'de gerçekleştirdiği iş seyahati sırasında kayıplara karıştığı hatırlattı

27 Kasım 2013 10:52

ABD, İran'da 6 yılı aşkın süre önce kaybolmasından bu yana kendisinden haber alınamayan eski FBI ajanı Robert Levinson'ın bulunması için İran'ın yardımını istedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Amerikan vatandaşı ve emekli FBI ajanı Robert Levinson'ın İran'ın Kiş Adası'na 9 Mart 2007'de gerçekleştirdiği iş seyahati sırasında kayıplara karıştığı hatırlatılarak, Levinson'ın bugün, tarihte en uzun süredir kendisinden haber alınamayan Amerikalılardan biri olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çekildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre ABD'nin, Levinson'ın yerini tespit etme ve sağ şekilde ailesi, dostlarıyla ve sevdiklerinin yanına dönmesini sağlamaya yönelik kararlılığının yinelendiği Beyaz Saray açıklamasında, "Bu konudaki araştırmada uluslararası ortaklarımızın yardımlarını memnuniyetle karşılıyoruz ve İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nden, Levinson'ın sağlığı ve sıhhatinin güvence altına alınması ve evine güvenli biçimde dönmesi için bize yardımcı olmasını rica ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Levinson'ın, 2010 yılı Kasım ayında, özgürlüğüne kavuşması için yardım istediği, ancak kimler tarafından ve nerede tutulduğu konusunda bilgi vermediği bir videosu yayımlanmıştı. İran hükümeti sürekli olarak, Levinson'ın ortadan kaybolması ya da nerede olduğu konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadığını savunuyor.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 2011 yılı Mart ayında Levinson'ın, Güney Asya'da bir yerlerde tutulduğunu açıklamış, bu açıklama, eski FBI ajanının, Afganistan veya Pakistan gibi bir yerde terörist bir örgüt ya da suç örgütünün elinde olabileceği olasılığını akla getirmişti.

 

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