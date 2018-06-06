ABD: F-35 projesinde 1000'e yakın eksiklik tespit edildi

ABD Devlet Hesap Dairesi (GAO), dünyanın en pahalı silah programı olarak kabul edilen beşinci nesil F-35 müşterek saldırı uçağı projesinde yaklaşık 1000 eksiklik bulunduğunu duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, GAO, dün yayınladığı yıllık raporda ABD ile Türkiye arasında tartışma konusu olan F-35 projesinde çok ciddi eksiklikler olduğuna dikkat çekti.

Rapora göre ocak ayı itibarıyla projede 966 eksiklik tespit edildi. Bu eksikliklerden en az 110'unun uçağın emniyet, güvenlik veya diğer kritik özelliklerine zarar verebilecek birinci kategori eksiklik olduğunun altı çizildi.

GAO uzmanları, Ekim 2019'da seri üretime geçilmesi beklenen projede bu süreçten önce tüm eksikliklerin giderilmesi gerektiği ifade edildi.

Türkiye'nin Rusya ile S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatına ilişkin bir anlaşma imzalanmasından beri ABD'den Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma tehlikesi olduğuna dair birbiri ardına açıklamalar geliyor.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı yardımcılarından Wess Mitchell, Küresel Miras Vakfı'nın Washington'daki bir toplantısında, Türkiye'nin, ortağı olduğu F-35 programının dışında bırakılabileceğini söylemişti.

Mitchell toplantıda aldığı bir soru karşısında, "F-35 meselesine gelirsek, onlar (Türkiye) Rusya yapımı silahlar alma yönünde ilerlerse, bu, otomatik olarak onların Amerikan askeri projelerine katılımına da yansıyacak" ifadelerini kullanmıştı.