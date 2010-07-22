-ABD EXİMBANK'TAN MÜTEAHHİTLERE İŞBİRLİĞİ DAVETİ ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - ABD Eximbank Başkanı Fred Hochberg, ''Türkiye ile yenilenebilir ve konvansiyonel enerji, ulaştırma, tarım ve gıda gibi alanlarda daha yakından çalışabiliriz, belki ABD'den ekipman, Türkiye'den müteahhit sağlayarak, üçüncü ülkelerde de birlikte çalışabiliriz'' dedi. ABD Eximbank Başkanı Hochberg, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren başkanlığındaki müteahhit firma temsilcileri ile Sheraton Otelinde çalışma yemeğinde bir araya geldi. Hochberg, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye'nin tarihi ve modern dünyayı çok iyi kucaklamış bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin özünün ortak güvenlik konsepti üzerine inşa edildiğini ifade eden Hochberg, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Türkiye daha fazla ekonomik büyüme hızına sahip olmak için en fazla çaba gösteren ülkelerden biri olduğuna işaret eden Hochberg, kendilerinin 9 ülkede çok fazla fırsat gördüklerini bunlardan birinin de Türkiye olduğunu söyledi. Hochberg, Türkiye'nin ticaret ve birlikte çalışma açısından Avrupa ve kendi bölgesinde fırsat görülen tek ülke olduğunu belirtti. ABD Eximbank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü arasında ''Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği projelerine kredi sağlanması'' konusunda bugün bir mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan Hochberg, yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına kredi vermek istediklerini bu kapsamda da 5 milyar dolarlık bir potansiyel bulunduğunu, ilk etapta 1 milyar dolar üzerinde çalışılabileceğini kaydetti. Yenilenebilir enerjinin yanı sıra konvansiyonel enerji, sadece havaalaanı değil, karayolu, tren yolu inşaatı gibi ulaştırma alanı, tarım ve gıda gibi alanlarda Türkiye ile yakından çalışmak istediklerini belirten Hochberg, ''Belki birlikte yapabileceğimiz projeler olabilir, belki ABD'den ekipman, Türkiye'den müteahhit sağlayarak, üçüncü ülkelerde birlikte çalışabiliriz ve böylelikle işbirliğini arttırırız'' diye konuştu. ABD Eximbank olarak Türkiye'nin rekabet gücünün artırmak için finansman sağlayarak ve risk üstlenerek katkı sağlayabileceklerine işaret eden Hochberg, aynı zamanda iki ülkenin birbirlerinin deneyimlerinden de faydalanabileceğini söyledi.