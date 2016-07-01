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Dünya

Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore'un kızı tutuklandı

Karenna Gore ve diğer 22 kişinin, tutuklanmaya mukavemetle suçlandığı ifade edildi

01 Temmuz 2016 15:59

Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore'un kızı Karenna Gore, bir boru hattının inşasına karşı düzenlenen gösteride tutuklandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Boston'da Spectra Enerji'ye ait West Roxbury boru hattının inşa edildiği bölgede çarşamba günü düzenlenen bir gösteride Karenna Gore ve 22 kişinin tutuklandığı bildirildi.

"Resist the Pipeline & Stop the West Roxbury Lateral" adlı protesto grubundan yapılan açıklamada, Al Gore'un kızının, gösteri sırasında boru hattı için açılan bir çukurun içine yatarak inşaatı engellemeye çalışan protestocular arasında yer aldığı kaydedildi.

Grup, iklim değişikliği ve güvenlikle ilgili endişeler nedeniyle boru hattının inşasına karşı çıkıyor. Karenna Gore ve diğer 22 kişinin, tutuklanmaya mukavemetle suçlandığı ifade edildi.

Bill Clinton'ın başkanlığı döneminde yardımcılığını yapan Al Gore kızıyla gurur duyduğununu açıkladı. Al Gore, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Varoluşsal bir krizle karşı karşıyayız ve fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiyle dekarbonize ekonomiye dönüşümünü hızlandırmalıyız." ifadesini kullandı.

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