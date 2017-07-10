"ABD, eski başarısız Suriye politikasından vazgeçti"

Suriye’nin güneybatısında ateşkesin sağlanması yönünde Rusya ile ABD arasında sağlanan anlaşmayı değerlendiren Şam Üniversitesi öğretim görevlisi Bassam Abu Abdullah, Washington’un politikasını değiştirmesinin bir manevra veya Rusya’ya taviz olmadığını belirtti.

Sputnik'e konuşan Abdullah, "ABD'nin Suriye'deki yeni stratejisi, eski politikasının başarısız olduğunu kabul etmesi anlamına geliyor. Politikayı değişmezlerse durumun daha da kötüleşeceğini anladılar" dedi.

ABD'nin teröristlere silah ve para yardımı politikasının verimsizliğini gösterdiğini belirten Abdullah, "ABD'nin Suriye hükümetine alternatif olsun diye ülke dışında kurduğu muhalefet de beklentileri karşılamadı. Militanların savaş alanındaki mağlubiyetleri Batı'nın Suriye'deki stratejisini değiştirmesinin belirleyici faktörü oldu. Bu, Suriye halkının direnci ve dünyada güç dengesinin değişmesi sayesinde mümkün oldu. Moskova ve Pekin'in politik gücünün büyüdüğünü görüyoruz" yorumunda bulundu.

“Esad'ın kalıp kalmamasına Suriye halkı karar verecek”

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevinde kalıp kalmamasına Suriye halkının karar vereceğini kaydeden Abdullah, "Bu, bağımsızlık meselesidir. Bu noktada, dış müdahaleye yer verilmemeli" diye konuştu.

Fransa'nın da yeni bölgesel politikasını değerlendiren Abdullah, eski Fransız liderler Jacques Chirac, Sarkozy ve Hollande'ın izlediği dış politikasının Fransa ekonomisini vurduğunu, ayrıca Ortadoğu'daki etkinin kaybedildiğini söyledi. Uzman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu nedenle Suriye'deki politikada değişiklik kararı aldığını belirtti.

“Suriye ordusu, İsrail'in planlarını bozdu”

Abdullah ayrıca Suriye ordusunun ülkenin güney sınırlarına yoğunlaşmasının İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki etkisini genişletme planlarını bozduğunu dile getirdi.

Suriye'deki siyasi süreçte kaydedilen ilerlemenin büyük ölçüde Moskova'nın çabaları sayesinde mümkün olduğunu kaydeden uzman, "Rusya'nın baş rol oynadığını söyleyebiliriz çünkü gerilimi azaltma bölgelerinin oluşumu onun fikriydi. Üstelik bu girişimi Suriye hükümetiyle görüştü. Bu da Rusya ile Suriye arasındaki güvenin olduğunun kanıtı" ifadelerini kullandı.