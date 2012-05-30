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Dünya

ABD: Esed, mücevherleriyle Rusya'ya gönderilsin

Obama, Esed ve ailesinin Suriye’den ayrıldıktan sonra sürgünde yaşayacağı yer olarak Rusya’yı düşünüyor

30 Mayıs 2012 13:19

ABD’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed için önerdiği “Yemen formülü”nün ayrıntıları belli oldu. Ankara’nın kendi imkanlarıyla değişik kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, ABD Başkanı Barack Obama, Esed ve ailesinin Suriye’den ayrıldıktan sonra sürgünde yaşayacağı yer olarak Rusya’yı düşünüyor.

Bu formüle göre, Esed ve ailesi Suriye’den ayrılmalarına ve bundan sonraki yaşamlarını sürdürebilmeleri için beraberlerinde yüklü miktarda para ve mücevher götürmelerine de izin verilecek. Net olmamakla birlikte, Esed’e uluslararası bir mahkemede yargılanmayacağına dair güvence verilmesinin de düşünüldüğü belirtildi.

Bu arada Halep yakınlarında ordu birlikleriyle muhalif güçleri arasındaki çatışmanın ortasında kalarak yaşamını yitiren 63 yaşındaki Aliye Taş’ın cenazesi, devlet ve üniversite hastanelerinin morgları dolu olduğu için Aliye Taş’ın cenazesine Halep Başkonsolosu Adnan Keçeci’nin devreye girmesiyle özel bir hastanenin morgunda yer bulunabildi. Keçeci’nin girişimleri sonucunda cenaze özel bir ambulansla Türkiye’ye getirilerek sınırda Türk makamlarına teslim edildi.

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