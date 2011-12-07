ABD eşcinsel haklarını savunacak



T24 - ABD, dış yardım ve diplomatik araçları kullanarak ülke dışında da eşcinsel haklarını savunacağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Cenevre'de diplomatlara yaptığı konuşmada, "Eşcinsel hakları, insan haklarıdır" dedi.









Obama yönetiminin, hükümet kuruluşlarına gönderdiği bir yönergede de, yardım ve sığınma hakkı konularında karar alırken, eşcinsel haklarını da hesaba katmaları talimatı verildi.

ABD, aynı politikayı halen cinsiyet eşitliği ve etnik şiddet alanlarında uyguluyor.





Hillary Clinton Cenevre'de bulunan BM Merkezi'ndekkonuşmasında, "Eşcinsellik asla suç olmamalı" dedi ve bir ülkenin kültürel ve dini geleneklerinin ayrımcılık için bahane olamayacağını vurguladı.



BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Clinton kendi ülkesinin eşcinsel hakları konusunda sicilinin yakın geçmişe kadar kötü olduğunu kabul etti. 2003'e dek bazı ABD eyaletlerinde eşcinsellik suç olarak kabul ediliyordu. Clinton'ı dinleyenler arasında, eşcinselliğin suç olarak kabul edildiği ülkelerin temsilcileri de vardı.



Associated Press Haber Ajansına göre Clinton'ın konuşması biter bitmez, çok sayıda büyükelçi salonu terk etti.







Cumhuriyetçi adaylardan eleştiri





ABD Başkanı Obama'nın eşcinsel hakları konusundaki girişimi, gelecek yılki başkanlık seçimleri öncesi, eşcinsel oylarını hesaba katarak başlattığı değerlendirmesi de yapılıyor.



Beyaz Saray'ın yönergesinde, eşcinsel hakları konusunda kötü sicile sahip ülkelere ne gibi yaptırımlar öngörüldüğü açıklanmıyor. Bu yeni politikanın, ABD'yi bazı geleneksel müttefikleriyle zor duruma düşürebileceği belirtiliyor.



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu yılki İnsan Hakları Raporu'nda Suudi Arabistan'ın eşcinsellere karşı tutumu eleştirilmişti.

Suudi Arabistan'da eşcinsellik yasak. Afganistan da eşcinsel faaliyetleri yasaklıyor.



ABD'de de Cumhuriyetçi Başkan Adayları yönetimin kararını eleştirdi. Teksas Valisi Rick Perry, "Yabancı ülkelerde eşcinsellere özel haklar tanınmasını savunmak Amerika'nın çıkarına değil ve vergi mükelleflerinin parasının bir kuruşuna bile değmez" diye konuştu.







