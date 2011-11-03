-ABD, Esad'ın görevi bırakmasını istiyor WASHINGTON (A.A) - 02.11.2011 - Washington yönetimi, Arap Birliği'nin şiddet olaylarını sonlandırmaya yönelik planını kabul ettiği açıklanan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın görevi bırakması konusundaki isteğini yineledi. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, ''Devlet Başkanı Esad'ın ülkeyi yönetmek için gerekli meşruiyetini kaybettiği ve bu nedenle görevi bırakması gerektiği yönündeki pozisyonumuz devam etmektedir'' dedi. Carney, Suriye'deki rejimi kendi halkına saldırmaktan vazgeçirecek her türlü uluslararası çabayı destekleyeceklerini söyledi. Suriye'nin, Arap Birliği'nin geçen pazar günü Katar'da Şam yönetimine ilettiği çözüm planını bugün koşulsuz kabul ettiği açıklanmıştı. Arap Birliği dışişleri bakanları, söz konusu plan hakkında görüşme yapmak üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplandı. Toplantıdan önce planla ilgili Suriye'nin bazı çekinceleri bulunduğu bilinirken, toplantıda Suriye çekinceleri konusunda ikna edilerek, nihai anlaşmaya varıldı.