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BBC Türkçe

ABD: Esad'ın geleceği Suriye halkına bağlı

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, 'ABD'nin, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın geleceğinin Suriye halkına bağlı olduğu yönündeki siyasi gerçekliği kabul etmesi gerektiğini' söyledi. Spicer, "IŞİD'i yenmeye odaklanmalıyız" dedi.

01 Nisan 2017 02:30

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, 'ABD'nin, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın geleceğinin Suriye halkına bağlı olduğu yönündeki siyasi realiteyi kabul etmesi gerektiğini' söyledi.

Spicer, 'IŞİD'i yenmeye odaklanmak gerektiğini' belirtti.

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Sözcü Spicer şunları söyledi:

"Esad'a gelince. Şu an tam olarak bulunduğumuz yer anlamında, kabul etmemiz gereken bir siyasi gerçeklik var. Bir önceki yönetimin Esad'a yaklaşımı nedeniyle çok fırsat kaçırdık.

"IŞİD'i yenmeye odaklanmalıyız. ABD'nin Suriye ve Irak'ta derin öncelikleri vardır ve şunu netleştirdik ki, terörle mücadele, özellikle de IŞİD'in yenilmesi, bu önceliklerin en başta gelenidir".

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ise "Suriye'de Beşar Esad için uzun vadeli bir gelecek görmediklerini" söyledi.

Bu arada Suriye ordusunun, Hama kentinin kırsalında, isyancı gruplara kaybettiği bazı yerleri geri aldığı bildirildi.

Adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi öncülüğündeki gruplar, 21 Mart'ta gerçekleştirdikleri saldırıyla Hama kırsalındaki bazı stratejik bölgeleri almıştı.

O tarihten bu yana isyancı gruplar ve ordu arasında yer yer çatışmalar yaşanıyordu.

Londra merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi, Suriye ordusunun Rusya'nın havadan destek verdiği operasyonlarla bu bölgeleri büyük oranda geri aldığını açıkladı.

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