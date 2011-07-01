ABD, Esad'ı iktidarda istiyor

T24- İngiliz Guardian gazetesi, ABD’nin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın iktidarda kalması, ancak rejimin değişmesi için çalışmalar yürüttüğünü yazdı.









Gazete, Suriyeli muhaliflere dayandırdığı haberinde, Amerikalı yetkililerin bu hafta başında Şam’da yapılan konferansta taslak bir belge dağıttığını kaydetti.

Muhaliflere rejimle diyalog çağrısının yapıldığı belgede, güvenlik güçlerine daha sıkı denetim, barışçı gösteriler için izin, basın özgürlüğü ve geçici bir meclisin oluşturulması gibi unsurlar yer alıyor. Belgede Esad, "ülkede yaşanacak güvenli ve barışçı geçişi denetleyecek kişi" olarak tanımlanıyor.

Belgede önerilen adımlardan bazılarının Esad tarafından şimdiye kadar kamuoyu önünde açıklandığına dikkati çeken Guardian, ABD’nin, "İktidardaki Baas partisi, yapılacak yeni bir siyasi partiler yasasına tabi olacak. Ancak parti, kurulacak meclisteki 100 sandalyeden 30’una hakim olmaya devam edecek" görüşünde olduğunu aktardı.

Planın, Milli Hareket Komitesi adlı laik entelektüeller grubundan Luay Hüseyin ve Maan Abdülselam tarafından imzalandığına dikkat çekildi.

Guardian, muhaliflerin Suriye’de mart ayı ortasından bu yana 1400 kişinin öldürüldüğünü, hükümetin ise 500 güvenlik gücünün hayatının kaybettiğini söylediğini de aktardı.