-ABD ESAD'I GÖZDEN ÇIKARABİLİR WASHINGTON (A.A) - 10.05.2011 - Amerikalı bir yetkili, "ABD tarafından, Suriye'de Esad ailesinin uzun süredir devam eden iktidarının sona ermesi çağrısı yapmaya doğru yaklaşıyoruz" dedi. AP'nin haberine göre Başkan Barack Obama'ya yakın yetkililer, bunun ilk adımının, "Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın liderliğinin meşruiyetini kaybettiğinin ilan edilmesi olabileceğini" belirtti. Bu politikanın benimsenmesi, daha önce Esad'a, "gösterilerin kanlı biçimde bastırılmasına son verilmesi ve reform yapması" çağrısında bulunmakla yetinen ABD'nin bir adım ileriye gittiği ve "Esad artık gitsin" politikasını benimsediği anlamına gelecek.