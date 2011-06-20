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Dünya

ABD: Esad'dan söz değil eylem bekliyoruz

ABD, siyasi reform sözü veren Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'dan, "söz değil, eylem" beklediklerini bildirdi...

20 Haziran 2011 03:00

T24 - ABD, siyasi reform sözü veren Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'dan, "söz değil, eylem" beklediklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Beşşar Esad halkına yıllardır, haftalardır sözler veriyor. Şu anda önemli olan sözler değil, eylem" dedi.

Esad'ın ülkedeki karışıklıktan "sabotajcıları" sorumlu tutmasını da eleştiren Nuland, Suriye halkının protestolara devam ettiğini belirterek, bunun da Esad'ın sözlerinin halk nezdinde yeterli olmadığını gösterdiğini söyledi.

Esad bugün devlet televizyonundan halka hitap ederek, sabotajcıların "küçük bir grup" olduğunu, ancak verdikleri zararın büyük olduğunu, barışçıl protestolara sızdıklarını söylemiş; anayasa değişikliğinin gündemlerinde olduğunu, parlamento seçimlerinin "eğer ertelenmezse Ağustos ayında olabileceğini" bildirmişti. 


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