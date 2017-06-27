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Dünya
Deutsche Welle

ABD: Esad kimyasal saldırıya hazırlanıyor

Beyaz Saray, ABD'nin Esad'ın kimyasal silah saldırısı hazırlığında olduğuna inandığını açıkladı. Washington, Esad'ın kimyasal silah saldırısı düzenlemesi durumunda "ağır bedel" ödeyeceği uyarısında da bulundu.

27 Haziran 2017 11:23

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 4 Nisan'da Suriye'de yapılan kimyasal silah saldırısı benzeri hazırlıkların yapıldığının belirlendiği belirtildi.

4 Nisan'da Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib yakınlarında yer alan Han Şeyhun kasabasına düzenlenen saldırıda 30'u çocuk olmak üzere 87 kişi hayatını kaybetmiş, ABD ordusu saldırı sonrası Suriye hükümetine ait Şayrat hava üssünü bombalamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer açıklamasında, "ABD Esad rejiminin masum çocuklar dahil sivillerin kitlesel olarak öldürülmesine yol açacak bir başka kimyasal silah saldırısı için potansiyel hazırlıklar yaptığını belirledi" diye konuştu. Spicer, "Eğer Bay Esad kimyasal silah kullanarak başka bir kitlesel cinayet saldırısı yaparsa kendisi ve ordusu ağır bir bedel öder" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Beyaz Saray yetkililerinin ABD'nin tespit ettiği hazırlıkların ne olduğu yönünde detaylı bilgi vermediği bildirildi.

Batılı ülkeler, İdib'deki saldırıdan Beşar Esad hükümetini sorumlu tutmuş, ancak Esad bu suçlamaları reddetmişti. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, saldırı sonrası yaptığı bir açıklamada, Suriye yönetiminin elinde kimyasal silah bulunduğuna şüphe olmadığını kaydetmişti.

Reuters/SSB/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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