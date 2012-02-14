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Dünya

ABD, Ermenistan’a ekonomik yardımı azaltıyor

ABD en fazla yardımı NATO'ya üye olma yolunda önemli adımlar atan Gürcistan'a yapıyor...

14 Şubat 2012 18:40

 

T24 - ABD, 2013 yılı bütçesinde Güney Kafkasya ülkelerine yapacağı ekonomik yardım oranlarını açıkladı. 
 
Bu kapsamda Ermenistan’a 32,543 milyon dolar, Azerbaycan’a 15,526 milyon dolar, Gürcistan’a ise 70,860 milyon dolar ekonomik yardımda bulunulacak. 
 
Bu rakamlara göre, ABD’nin 2012’ye oranla Ermenistan’a yaptığı ekonomik yardımda yüzde 19 oranında düşüş yaşandığı görülüyor. 
 
Konuya ilişkin Amerika Ermeni Ulusal Komitesi yöneticisi Aram Amparyan tarafından yapılan açıklamada, kararın üzüntüyle karşılandığı ve hayal kırıklığı yarattığı ifade edildi. 
 
ABD’nin en fazla yardımı NATO üyeliği için çaba harcayan Gürcistan’a yapacak olması, Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’ye bir ödül olarak değerlendiriliyor.
 
 

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