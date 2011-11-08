ABD, Ermenilerin sigorta davasını yeniden görüşecek

T24 - ABD Federal Temyiz Mahkemesi, 1915 olaylarında ölen Ermenilerin mirasçılarının kendilerine ödeme yapılması için sigorta şirketlerine dava açabileceğine yönelik hükmünü yeniden ele alma kararı verdi.





San Francisco 9. Temyiz Mahkemesi, California eyaletinde 11 yıl önce kabul edilen ve 1915 olaylarında ölen Ermenilerin mirasçılarına, sigorta şirketlerine karşı dava açma yetkisini veren yasayı, 2009 yılında iptal ederek, Ermenilere dava yolunu kapatmıştı.





Ancak geçen yılın Aralık ayında, ani ve ''nadir'' görülen bir karar değişikliğiyle bu hükmünü bozan mahkeme, 1915 olaylarında ölen Ermenilerin mirasçılarının, kendilerine ödeme yapılması için sigorta şirketlerine dava açabileceğini bildirmişti.





Mahkeme, bu kararın gerekçesi olarak da 2009 yılındaki karar gerekçesinin aksine, ''ABD dış politikasının bu konuda (1915 yılı olayları) kesin bir tutum sergilemediğini'' savunmuş ve bu nedenle ''söz konusu yasanın federal dış politikayla çelişmediğine'' hükmetmişti.





Ancak sigorta şirketlerinin avukatları, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve George W. Bush'un 1915 yılı olaylarını ''soykırım'' olarak nitelendirmediğinden de örnek vererek, Califonia eyaleti yasasının ABD dış politikasıyla çeliştiğini ve bu sebeple iptal edilmesi gerektiğini belirtiyor.







Bir yıl sonra yeniden, 2 yılda 3. kez...





Ancak, mahkeme, şimdi de Munich Re AG şirketi dahil olmak üzere 3 Alman sigorta şirketi için ''olumlu'' sayılabilecek bir adım attı ve bu kez de geçen yılki bu hükmünü tekrar değerlendirme kararı aldı.





Mahkeme Başkanı, yayımladığı açıklamada, yargıçların çoğunluğunun konunun yeniden ele alınmasına hükmettiğini açıkladı. Kararı yeniden değerlendirmek üzere 11 kişilik bir yargıç heyeti toplanacak.





Temyiz mahkemesinin geçen yılki kararını geri çevirmesi için bu yargıçların çoğunluğunun, yani 6'sının oyu gerekiyor. Mahkemenin konuyu ne zaman tekrar ele alacağı henüz kesin değil ve yeni kararın da sigorta şirketlerinin lehine olup olmayacağı belirsiz ama yine de mahkemenin bu yaklaşımı sigorta şirketleri açısından ''olumlu'' bir gelişme olarak nitelendiriliyor.





Aynı zamanda konu, doğrudan olmasa bile, 1915 yılı olaylarıyla ilgili diğer davaları da etkileme ve emsal gösterilme potansiyeli taşıdığından dolaylı olarak Türkiye açısından da önem taşıyor.





California Meclisi tarafından 2000'de kabul edilen yasa, ana hatlarıyla, hayat sigortası yaptırdıktan sonra 1915 olaylarında yaşamlarını yitiren Ermenilerin mirasçılarına, sigorta bedellerini almak için sigorta şirketlerine dava açma hakkını tanıyordu.





