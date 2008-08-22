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Spor

ABD erkekler voleybolda da finalde

Pekin Olimpiyatları'nda erkekler voleybolda Rusya'yı 3-2 mağlup eden ABD, finale yükselen ilk takım oldu.

22 Ağustos 2008 03:00

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkekler voleybolda finale çıkan ilk takım, nefes kesen maçın sonunda Rusya'yı 3-2 yenen ABD oldu. Capital Spor Salonu'ndaki maçta, ABD'nin ilk 2 seti 25-22 ve 25-21 kazanmasının ardından toparlanan Rusya, sonraki 2 seti 27-25 ve 25-22 kazanarak durumu 2-2 yaptı.

Çekişmeli geçen final setini, 13-12 yenik durumdan 15-13'e getirerek kazanan ABD, böylece erkekler voleybolda finale çıkma başarısını göstermiş oldu. İki denk takımın mücadelesine sahne olan maçta Rusya'dan Maxim Mikhailov ve ABD'den William Priddy, etkili oyunlarıyla öne çıkan isim oldular.

Atina-2004'te 4. olan ABD, Los Angeles-1984 ve Seul-1988'de altın madalyanın sahibi olmuştu.
Finalde Brezilya-İtalya maçının galibiyle karşılaşacak olan ABD, bu maçı da kazanması durumunda, bayanlar ve erkekler voleybolda, hem plaj hem de salon müsabakalarındaki tüm altın madalyaları kazanmış olacak.

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