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BBC Türkçe

ABD: Erdoğan'ın IŞİD'e destek iddiası 'gülünç'

ABD yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koalisyon güçlerinin IŞİD'i desteklediği yönündeki iddiasını "gülünç" diye tanımladı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, böyle bir suçlamanın hiç bir temeli olmadığını belirtti.

28 Aralık 2016 12:57

ABD yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koalisyon güçlerinin IŞİD'i desteklediği yönündeki iddiasını "gülünç" diye tanımladı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, böyle bir suçlamanın hiç bir temeli olmadığını belirtti.

Erdoğan dünkü açıklamasında koalisyon güçleri için "Bizi DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar. Çok açık, net ortada. Hepsinin tescilli olarak, bütün resimle, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var." demişti.

Türkiye'nin geçen Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, Türkiye sınırına 20 kilometre uzaklıktaki El Bab çevresinden IŞİD ve YPG'lileri çıkartmak giriştiği mücadelede en az 37 Türk askeri hayatını kaybetti.

Washington yönetimi Suriye'deki Kürt gruplara destek verirken, Ankara YPG'nin PKK bağlantılı olduğunu söylüyor.

Bu arada Suriye'nin siyasi ve silahlı muhaliflerini temsil eden çatı örgütü, muhalif gruplara ateşkes anlaşmasına ulaşmak için gösterilen "samimi bölgesel çabalarla " işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.

Ancak Yüksek Müzakere Komitesi'nin Genel Koordinatörü Riad Hijab, kuruluşun Rusya'nın Kazakistan'da yapmayı önerdiği konferansa davet edilmediğini belirtti.

Hicab, siyasi geçiş görüşmeleri için gereken atmosferi yaratmak için güven arttırıcı önlemler gerektiğini ve bu görüşmelerin Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in desteğiyle yapılması gerektiğini de söyledi.

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