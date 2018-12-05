ABD Erbil'deki Harir Askeri Hava Üssü'nü genişletiyor

ABD, Erbil kent merkezinden yaklaşık 65 kilometre mesafedeki "Harir Askeri Hava Üssü"nün kapasitesini artırıp aktif hale getirmek için çalışmalar yürütüyor.

İŞİD ile mücadele gerekçesiyle 2015'ten bu yana burayı kullanan ABD, üssü genişletme planı çerçevesinde yüzlerce dönüm arazinin etrafına tel örgü çektirdi.

Bölge sakinleri, askerî silah ve malzeme taşıyan kargo uçaklarının daha çok gece saatlerinde piste iniş yaptığını, her gün üsse inen ve kalkan helikopterlerin çıplak gözle görüldüğünü söyledi. Üsse inen uçaklardaki askeri malzemelerin Suriye'nin kuzeyindeki PYD/PKK'ya TIR'larla sevk edildiği biliniyor.

Başlarda ABD'nin bölgede konuşlanmasına tepki göstermeyen köylüler, üs civarında gözlem noktalarının kurulması, güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılması ve tarım arazilerinin ellerinden alınıp herhangi bir ödeme yapılmamasından şikâyetçi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, hava üssünün genişletilmesi nedeniyle Hırvatan, Batal, Başur, Sirsura, Balyan köylerinden her bir ailenin yaklaşık 40 ila 50 dönümlük tarıma elverişli arazilerini kaybetmiş durumda.

Köy sakinleri, ABD'nin üssü daha da büyütmesinden ve bu nedenle tek geçim kaynakları olan tarım arazilerinin ellerinden çıkmasından endişe ediyor.

Şaklava ilçesine bağlı olan söz konusu köy sakinleri, 2016'da hem arazilerini kaybetmek hem de güvenlik gerekçesiyle hayvanlarını askeri bölgede otlatamadıkları için gösteri düzenlemişti.