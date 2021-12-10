ABD'de enflasyon 39 yılın zirvesinde; gram altın 800 liraya dayandı

ABD'de kasım ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranları açıklandı. Buna göre enflasyon beklentilere paralel şekilde yüzde 6,8 olarak gerçekleşti. Bu artışla birlikte ABD'de enflasyon 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Çekirdek TÜFE de yıllık bazda yüzde 4,9, aylık yüzde 0,5 ile beklentiler yönünde açıklandı. ABD'deki yüksek enflasyonun etkisiyle altın fiyatları yükselişe geçerken, gram altın 798 liraya kadar çıkarak 800 liraya dayandı ve rekor kırdı.

Ekim ayında TÜFE yüzde 6,2 olarak açıklanmış, ve bu oran ülkedeki 31 yılın en yüksek enflasyon rakamı olarak kayıtlara geçmişti.

En yüksek artışı enerji fiyatları gösterdi

Enerji, barınma, gıda, ikinci el araç ve yeni araç endekslerindeki artışlar kasımda da tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmaya devam etti. Bu dönemde en yüksek artışı gösteren enerji endeksi, aylık yüzde 3,5 ve yıllık yüzde 33,3 arttı.

Fed toplantısı önümüzdeki hafta

Diğer yandan ABD merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 14-15 Aralık tarihlerinde yapılacak. Fed, geçtiğimiz ay gelen enflasyon verilerinin ardından varlık alımlarında 15 milyar dolarlık azaltıma gitmiş, ancak faiz oranlarında bir değişlik yapmayarak 0-0,25 arasında sabit bırakmıştı.

Enflasyondaki söz konusu baskılar piyasada Fed'in 2022'de beklenenden önce faiz artırımına gidebileceği algısı oluşturdu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Ons altın 1.772 dolardan 1.782 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise kurdaki yükselişin etkisiyle 798 lirayı gördü.

Fed'in önümüzdeki dönemlerde varlık alımlarında azaltmaya gitmesi ve faiz artırımına başlaması, küresel piyasalarda doların değer kazanmasına ve buna bağlı olarak TL'nin dolar karşısındaki değer kayıplarını hızlandırma açısından risk teşkil ediyor.