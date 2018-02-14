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Ekonomi

ABD enflasyon verisi öncesi dolar 3.80'in üzerinde euro rekor kırdı

İstanbul,  14 Şubat (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım rotasını etkileyecek verilerden enflasyonun açıklanması öncesinde, dolar dünkü 3

14 Şubat 2018 12:47

İstanbul,  14 Şubat (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) faiz artırım rotasını etkileyecek verilerden enflasyonun açıklanması öncesinde, dolar dünkü 3.80 lira düzeyinde hareket ederken, euro erken saatlerde 4.7267 lira ile rekor kırdı. Avrupa para biriminin önceki rekor, 28 Kasım\'da 4.7216 lira düzeyindeydi.

Günün ilk işlemlerinde dolar 3.80 - 3.81 lira aralığında hareket ederken, euro rekor düzeylerinden 4.70 - 4.71 lira aralığına çekildi.

Borsa İstanbul Endeksi haftanın ikinci gününü yüzde 0.28 düşüşle 115 bin puanın altına çekilerek, 114 bin 495 puandan kapattı.

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