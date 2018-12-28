ABD endişelendirdi, dolar bir haftanın en düşük seviyesine indi

Dolar, ABD'de hükümetin kapalılık durumunun 2019 yılına sarkacağı endişeleri ve traderların Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini düşürmelerinin etkisi ile bir haftanın en düşük seviyesine indi.

Dolar/yen paritesi yüzde 0.2 düşerek 110.76 seviyesine indi ve üst üste ikinci haftayı da kayıpla geçmeye yöneldi. Bankalararası piyasalarda dolar/TL'de sakin seyir devam ederken 5,29 civarında hareket ettiği görülüyor.

ABD para birimi, Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin bugün herhangi bir oylamayı programa almayacaklarını kaydetmeleri ve bunun da hükümetin kapalılık durumunun en azından haftasonu da süreceği anlamına gelmesi ile birlikte, biri hariç G-10 ülkelerinin para birimlerinin tümü karşısında değer kaybetti.

Singapur'da IG Asia piyasa stratejisti Jingyi Pan, "ABD'deki siyasi sorunlar yatırımcıların dolardan çıkmasına neden oluyor," dedi ve "Hükümetin kapanmasına ve Trump'ın Fed üzerinde odaklanmasına ilişkin çok fazla belirsizlik, dolara ilişkin güvenin aşılmasına yol açıyor" şeklinde görüş bildirdi.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.2 kayıpla 20 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesine indi ve bu hafta yüzde 0.7 geriledi.

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, 26 Aralık'ta yüzde 2.72 ile Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, 1 baz puan yükselişle yüzde 2.78 seviyesine çıktı.