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Dünya

ABD elçisini gönderiyor  NEW YORK (A.A)

20 Eylül 2011 21:27

-ABD elçisini gönderiyor  NEW YORK (A.A) - 20.09.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, ülkesinin Libya'daki elçiliğini yeniden açmak üzere Büyükelçisini Trablus'a geri göndereceği bildirildi.  ABD Başkanı Obama'nın Libya'nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin BM'de düzenlenecek konferansta yapacağı konuşmanın metni basınla paylaşıldı. Buna göre, ABD Büyükelçisinin Trablus'a geri gönderileceğini belirten Obama, Libya halkına da Muammer Kaddafi rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerini yeniden şekillendirirken dünyanın yanlarında olacağı konusunda söz verdi ve uluslararası toplumu da Libya'da "ortak hareket etme azmini ve cesaretini" gösterdikleri için övdü.  "Onlarca yıl bir adam tarafından demir yumrukla yönetildikten sonra, demokratik bir Libya için gerekli kurumların inşasının zaman alacağını" belirten Barack Obama, "Ancak şayet bu aylar içerisinde bir şey öğrendiysek, o da Libya halkının isteklerini ve azmini küçümsememek gerektiğidir" ifadesini kullandı. Global güçlerin dünyadaki her adaletsizliğe müdahale edemeyeceğini ve etmemesi gerektiğini vurgulayan Obama, bununla birlikte devletlerin masum insanların öldürülmesini durdurmak için harekete geçmeleri gereken zamanlar da olduğunu belirterek, "Uluslararası koalisyonun sayısız hayatlar kurtardığını ve Libya halkına galip gelmeleri için gereken zamanı tanıdığını" kaydetti. 

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