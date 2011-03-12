T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD elçisi Ricciardone: Ergenekon dışında her şeyi konuştuk

Başbakan Erdoğan'la görüşen ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone, 'Basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede zaten demokrasiden bahsedilemez' c

12 Mart 2011 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 'acemi elçi' dediği ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'yi kabul etti.Görüşme sonrasında açıklama yapan Ricciardone "Her şeyden bahsettik. Ticaret ve yatırımın artırılmasını konuştuk. Halktan halka ilişkilerimizi ilerletmek için konuştuk. İkimiz aynı sayfadayız. Türk-ABD ilişkileri hakkında aynı şeyi düşünüyoruz. Hepimiz iyimseriz. Gelecek için çok iyimserim" dedi.



Basın özgürlüğüyle ilgili sarf ettiği sözleri sorulan Ricciardone "Ergenekon hakkında hiçbir şey söylemedim. Ama ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü o kadar önemli bir konu oldu ki, bir şey yazmıştım. (Cebinden bir not çıkardı) Cumhurbaşkanı'ndan bir cümle yazmıştım. 'Basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede zaten demokrasiden bahsedilemez' dedi. Bu konuda yüzde 100 mutabıkız" şeklinde yanıt verdi.

Ricciardone Odatv baskınından sonra söylediği, “Bir yanda gazeteciler gözaltına alınıyor bir yanda özgür basın deniyor, biz bunu anlamıyoruz” sözlerinin ardından Başbakan Erdoğan’dan randevu alamıyordu.

Erdoğan Ricciardone’nin sözleri üzerine, Erdoğan, "... Maalesef bu yaygaraya hiç üzerine vazife olmadığı halde hariçten birileri de inanıyor ve görüş bildiriyor. Türkiye'yi tanımaz, bilmez, ne nedir, hangi yasa var hiç haberi olmaz. Çıkar orada hemen bir tuzağa gelir kalkar açıklama yapar. Dur ya önce bir açıklama yap. Sor nedir. Yargı hangi neticeye varacak, bunu bir öğren. İşte buna 'acemi elçilik' denir. Bunlar acemi" demişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24