ABD elçisi Ricciardone: Ergenekon dışında her şeyi konuştuk

T24

Basın özgürlüğüyle ilgili sarf ettiği sözleri sorulan Ricciardone "Ergenekon hakkında hiçbir şey söylemedim. Ama ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü o kadar önemli bir konu oldu ki, bir şey yazmıştım. (Cebinden bir not çıkardı) Cumhurbaşkanı'ndan bir cümle yazmıştım. 'Basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede zaten demokrasiden bahsedilemez' dedi. Bu konuda yüzde 100 mutabıkız" şeklinde yanıt verdi.Ricciardone Odatv baskınından sonra söylediği, “Bir yanda gazeteciler gözaltına alınıyor bir yanda özgür basın deniyor, biz bunu anlamıyoruz” sözlerinin ardından Başbakan Erdoğan’dan randevu alamıyordu.Erdoğan Ricciardone’nin sözleri üzerine, Erdoğan, "... Maalesef bu yaygaraya hiç üzerine vazife olmadığı halde hariçten birileri de inanıyor ve görüş bildiriyor. Türkiye'yi tanımaz, bilmez, ne nedir, hangi yasa var hiç haberi olmaz. Çıkar orada hemen bir tuzağa gelir kalkar açıklama yapar. Dur ya önce bir açıklama yap. Sor nedir. Yargı hangi neticeye varacak, bunu bir öğren. İşte buna 'acemi elçilik' denir. Bunlar acemi" demişti.