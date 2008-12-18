ABD elçiliklerinde şüpheli toz alarmı!

Son günlerde Avrupa'daki 16 ABD Büyükelçiği ile 40 valiye içinde şüpheli beyaz toz bulunan zarflar gönderildiği bildirildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Robert Wood, yazılı bir açıklamada bulunarak, 16 büyükelçiliğe içinde beyaz toz bulunan zarflar gönderildiğini, yapılan incelemelerde bu tozların zararlı madde içermediğinin belirlendiğini kaydetti.



Wood, beyaz toz gönderilen temsilcilikleri Berlin, Bern, Brüksel, Bükreş, Kopenhag, Dublin, Lüksemburg, Madrid, Oslo, Paris, Reykjavik, Riga, Rome, Stockholm, Tallin ve Lahey'deki büyükelçilikler olarak sıraladı.



Öte yandan, Wood, 8 Aralık'tan beri 40 valilik bürosuna benzer mektuplar gönderildiğini, bu zarfların içindeki tozların da zararlı olmadığının saptandığını kaydetti.



Amerikan Federal Soruşturma Bürsu (FBI) da, bütün zarfların Teksas'tan postaya verildiğini açıkladı.



FBI, 10 Aralıkta başkanlık seçimlerine kaybeden Cumhuriyetçi parti başkan yardımcısı adayı olan Alaksa Valisi Sarah Palin ile 7 valiye şüpheli beyaz toz içeren mektuplar gönderildiğini duyurmuştu.

