'ABD, elçilik binasından Ankara ve İstanbul'u dinledi'

80 kentteki elçilik binalarından telefonları dinleyen ABD'nin hem Ankara hem de İstanbul'da Einstein ismi verilen antenlerle izleme faaliyetleri yürüttüğü öne sürüldü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonunun, Berlin'deki Amerikan büyükelçiliğinden dinlendiğinin ortaya çıkmasının ardından ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nin (NSA) 35 dünya liderini takip ettiği ortaya çıkmıştı. Alman Der Spiegel dergisi, NSA'nın dinleme skandalını ortaya çıkartan eski CIA ajanı Edward Snowden'ın sızdırdığı belgeye dayanarak Merkel'in ofisine 500 metre mesafede bulunan ABD elçiliğindeki çatıya gizlenen antenlerle dinleme yapıldığını öne sürdü.

80 kentte dinleme

Dinlemeleri "Special Collection Service" (SCS) adlı birimin yaptığı ve elçiliğe yasal olarak kayıtlı olmayan bu birimde NSA ve CIA uzmanlarının görev yaptığı belirtildi. Vatan gazetesinden İsmail Şahin'in haberine göre, dergi ayrıca SCS'nin 19'u Avrupa'da olmak üzere 80 kentte aynı şekilde dinleme faaliyetleri yürüttüğünü belirterek Snowden'in sızdırdığı izlenen dünya kentleri haritasını yayınladı. Ancak harita gelen uyarılar üzerine hemen internetten çekildi. Derginin baskısında da haritadaki bir çok kent sansürlendi.

Sansürlü harita

Ancak Cyriptome.org isimli internet sitesi, haritanın sansürsüz halini ele geçirdi. Sansürsüz haritada SCS personeli ile dinlemelerin yapıldığı kentler arasında Ankara ve İstanbul da bulunuyor. Büyükelçiliklerin çatısında kule şeklinde bir bölüm var. Bu mimari Avrupa'daki bir çok Amerikan büyükelçiliğinde bulunuyor. Telefon dinlemelerin yapılacağı güçlü antenler buraya yerleştiriliyor. Üzerleri de seramik veya polietilenle kaplanarak gizleniyor. Einstein adı verilen antenlerin 1 kilometreye kadar hedef telefonu takip etme özelliği var. Ancak hedef telefonun konuşmaları yaptığı baz istasyonu üzerinden de telefon görüşmelerinin takip edilmesi mümkün.

Yunan iddiası

Bu arada Yunanistan'ın eski dışişleri bakanı Theodoros Pangalos, 90'lı yıllarda Yunan istihbarat servisinin Atina ve Ankara'daki Amerikan büyükelçiliklerini dinlediğini öne sürdü. Vima Radyosu'na konuşan Pangalos, "1996-1999 yılları arasında Yunan istihbarat servisi sadece Atina'daki Amerikan elçiliğini değil Ankara'daki Amerikan elçiliğini de dinledi" diye konuştu.

İzlemeler son bulabilir

ABD'nin Merkel gibi müttefik ülke liderlerini de dinlediğinin ortaya çıkması üzerine Başkan Barack Obama, Alman Şansölye'yi telefonla arayarak güvence vermişti. Obama Fransa'da da aynı garantiyi vermiş ancak Türkiye gibi diğer müttefik ülkeler için bu garanti verilmemişti. Amerikalı üst düzey bir yetkili ortada nihai bir karar olmasa da Obama yönetiminin müttefik ülkelerin liderlerinin izlenmesine yönelik programlara son vermeyi "değerlendirdiğini" belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney de, "ABD'nin istihbaratları nasıl topladığı ve kullandığına yönelik bazı ek sınırlamalara ihtiyaç olduğunu" dile getirdi.

Kod adı 'Einstein' kriptoyu bile kırıyor

Alman Spiegel dergisinin haberine göre Avrupa'daki bir çok kentte benzer mimaride inşa edilen Amerikan büyükelçilik ve konsolosluklarının hemen hepsinde bir kule bulunuyor. Bu kulelere SCS'nin yaptığı dinlemeler için gerekli anten ve ekipmanlar yerleştiriliyor. Einstein lakabı takılan "CASTANET" adlı antenler kuleye yerleştirildikten sonra üzerleri kapatılarak gizleniyor. SCS'nin yaptığı dinleler kripto ile de önlenemiyor. Anten ve kontrol bir arada olan CASTANET üçüncü nesil ve 4G telefon bağlantıları üzerinden yakaladığı konuşmaların kriptolarını da rahatlıkla kırabiliyor.

"İmkansız görev gücü"

Special Collection Service yani kısa adıyla SCS olarak bilinen birim, 1970'li yıllarda soğuk savaş ortamında kuruldu. O dönemde Sovyetler Birliği hakkındaki izleme faaliyetlerini yürüten birim, daha sonra terörizme karşı küresel savaş için çalışmaya başladı. ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Bestville'de ana karargahı bulunan SCS, erişilmesi çok zor noktalarda yasadışı dinleme faaliyetleri yürüttüğü için bu birime ayrıca "Mission Impossible Force" (İmkansız Görev Gücü) da deniyor. SCS, NSA'nın 'pasif' dinleme sorununu ortadan kaldırmak için kurulmuş.

ABD SCS'nin varlığını reddediyor

CIA ajanlarının SCS'deki görevi, dinleme faaliyetleri için kullanılan en gelişmiş cihazları yabancı elçiliklere, hedef hükümet binalarına ve internet ağlarına yerleştirmek. NSA'nın görevi ise hedef telefonların konuşmalarının takibini yapmak. ABD, dinlemeler yasadışı yapıldığı için SCS'nin varlığını asla kabul etmiyor. SCS'nin nasıl bir teknoloji kullandığı hakkında ise çok az bilgi bulunuyor. Ancak birimin ağırlıklı olarak yabancı dil bilen iletişim uzmanı, database yöneticileri, sistem yöneticisi ve iletişim teknolojileri uzmanlarını işe aldığı söyleniyor.

Elçilik personeli habersiz

SCS büyükelçiliklerdeki yasadışı dinlemeleri, dikkat çekmemek için çok az personelle yapıyor. Bu personelin varlığından Amerikan elçiliğinde çalışanların bile haberi olmuyor.