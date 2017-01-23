ABD: Elçiliği Kudüs'e taşıma tartışmalarının ilk aşamalarındayız

Beyaz Saray'dan ABD Başkan Donald Trump'ın kampanya döneminde verdiği, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma sözünün hayata geçirilmesiyle ilgili bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Bu konuyu tartışmanın henüz daha ilk aşamalarınızdayız" dedi.

İsrail, Kudüs'ü daimi başkenti olarak görüyor. Ancak Filistinliler de gelecekte kurulacak devletlerinin başkentinin Doğu Kudüs olmasını istiyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıyor ve birçok ülkenin de büyükelçiliği Tel Aviv kentinde bulunuyor. Kudüs'ün statüsü, Orta Doğu barış sürecinin en sıkıntılı konuları arasında yer alıyor.

ABD Kongresi 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasa kabul etmiş ancak o tarihten bu yana gelen başkanların tamamı, dış politikadaki yetkilerini kullanarak elçiliği Tel Aviv'de tutmuş ve kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti.

Aralık ayı başında eski Başkan Barack Obama, elçiliğin taşınmasıyla iligli başkanlık feragatnamesini altı aylığına yenilemişti.

Trump'ın daha önce Kudüs ile ilgili açıklamaları, tepki çekmiş ve Ocak ayı içerisinde Filistin lideri Mahmud Abbas, bu adımın atılması halinde barış sürecinin de zarar göreceği uyarısı yapmıştı.

Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü telefonda bir görüşme yaptı.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, iki liderin "İran'dan kaynaklanan tehditlerin ele alınması da dahil olmak üzere" bir dizi bölgesel konu üzerinde yakın temas içerisinde olma konusunda uzlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın Netanyahu'yu "Şubat ayı başlarında bir araya gelmek üzere" Beyaz Saray'a davet ettiği de vurgulandı.