T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD: Elçiliği Kudüs'e taşıma tartışmalarının ilk aşamalarındayız

Beyaz Saray, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasıyla ilgili tartışmaların henüz ilk aşamalarında olduklarını açıkladı. Trump, Netanyahu'yu Şubat başında ABD'ye davet etti.

23 Ocak 2017 07:41

Beyaz Saray'dan ABD Başkan Donald Trump'ın kampanya döneminde verdiği, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma sözünün hayata geçirilmesiyle ilgili bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Bu konuyu tartışmanın henüz daha ilk aşamalarınızdayız" dedi.

İsrail, Kudüs'ü daimi başkenti olarak görüyor. Ancak Filistinliler de gelecekte kurulacak devletlerinin başkentinin Doğu Kudüs olmasını istiyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıyor ve birçok ülkenin de büyükelçiliği Tel Aviv kentinde bulunuyor. Kudüs'ün statüsü, Orta Doğu barış sürecinin en sıkıntılı konuları arasında yer alıyor.

ABD Kongresi 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasa kabul etmiş ancak o tarihten bu yana gelen başkanların tamamı, dış politikadaki yetkilerini kullanarak elçiliği Tel Aviv'de tutmuş ve kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti.

Aralık ayı başında eski Başkan Barack Obama, elçiliğin taşınmasıyla iligli başkanlık feragatnamesini altı aylığına yenilemişti.

Trump'ın daha önce Kudüs ile ilgili açıklamaları, tepki çekmiş ve Ocak ayı içerisinde Filistin lideri Mahmud Abbas, bu adımın atılması halinde barış sürecinin de zarar göreceği uyarısı yapmıştı.

Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü telefonda bir görüşme yaptı.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, iki liderin "İran'dan kaynaklanan tehditlerin ele alınması da dahil olmak üzere" bir dizi bölgesel konu üzerinde yakın temas içerisinde olma konusunda uzlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın Netanyahu'yu "Şubat ayı başlarında bir araya gelmek üzere" Beyaz Saray'a davet ettiği de vurgulandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Beyaz Saray ABDBüyükelçiliği Tel Aviv KudüsTrump NetanyahuABDSaray ABD Başkan Donald TrumpSaray Sözcüsü Sean SpicerKudüsAncak FilistinlilerDoğu KudüsMilletlerTel AvivOrta DoğuKongresiBaşkan Barack ObamaOcak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24